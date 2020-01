Bénin: plus de 2 tonnes de drogue incinérées à Ouidah

Plus de 2 tonnes de stupéfiants ont été détruites le vendredi 03 janvier 2019 sous la supervision du Ministre de la Justice et de la Législation. Cette importante quantité de stupéfiants dont de la cocaïne, l’héroïne, du cannabis a été incinérée sur le site d’enfouissement de Ouèssè dans l’arrondissement de Savi, commune de Ouidah.

Depuis quelques années, le Bénin a renforcé son dispositif de lutte contre le trafic des stupéfiants. Les unités de contrôle installées au niveau des frontières ne laissent rien passer et réalisent fréquemment des prouesses dans la saisie de la drogue, de la cocaïne et autres stupéfiants. Les produits détruits ce vendredi proviennent pour la plupart des saisies opérées en 2017, 2018 et 2019 et mis sous scellés dans le cadre des procédures judiciaires exécutées dans les juridictions qui sont du ressort de la Cour d’Appel de Cotonou.

Sous le regard des autorités judiciaires et selon les normes en la matière, les stupéfiants ont été incinérés. Selon le Ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Maxime Quenum, cette incinération montre la détermination du Bénin à lutter contre le trafic de stupéfiants et donne un signal fort aux trafiquants.