Bénin: Patrice Talon sur le site de construction de la digue immergée d’Avlékété (Vidéo)

Ce mardi 14 janvier 2020, le président Patrice Talon a effectué un déplacement dans la commune de Ouidah, plus précisément sur les chantiers de construction de la digue immergée d’ Avlékété.

Le chef de l’Etat béninois, Patrice Talon, poursuit sa visite de terrain. Après la ville de Cotonou, samedi 11 janvier 2020, le locataire de la Marina s’est rendu, mardi 14 janvier 2020, dans la commune de Ouidah, plus précisément sur les chantiers de construction de la digue immergée d’Avlékété, afin de constater de visu l’avancement des travaux. Selon les explications d’un technicien de Jan De Nul Group, l’entreprise ayant à charge les travaux, l’ouvrage qui s’étend sur 4 km nécessitera 800.000 tonnes de pierres.

» Nous sommes actuellement à un linéaire total construit de 3.300m sur les 4.000 m. Les enrochements continuent d’arriver et la constriction se poursuit. » a déclaré le technicien de l’entreprise ayant à charge les travaux. « Le planning prévisionnel indique que les travaux doivent finir … à Mars-avril 2020. Donc, nous avons maximum 3 mois de travaux encore » a-t-il conclu.

Entamé en décembre 2018, les travaux de protection et de valorisation du segment prioritaire de côte à Avlekété dans la commune de Ouidah entrent dans la concrétisation des projets de protection côtière et d’aménagement balnéaire en vue d’une valorisation effective du potentiel touristique de la zone littorale du Bénin. D’un coût global de plus de 78 milliards FCFA, la digue immergée et le rechargement de la plage sur une façade de 4 kilomètres vont permettre d’accueillir des chaînes hôtelières de rayonnement international, en soutien au programme de développement touristique de Ouidah.