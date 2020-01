Bénin: Patrice Talon reçoit les vœux des institutions de la République le 9 janvier 2020

Les institutions de la République vont sacrifier à la tradition le jeudi 9 janvier prochain à Sèmè City, l’annexe de la présidence de la République. L’Assemblée nationale, la cour constitutionnelle, la haute de la justice, la haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication, le conseil économique et social, la médiature et la grande chancellerie passeront pour dire leurs vœux à l’endroit du chef de l’Exécutif, son gouvernement et sa famille.