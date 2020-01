Bénin: Patrice Talon parle de sa descente sur des chantiers à Cotonou

Send an email

Le chef de l’Etat était sur des chantiers de construction et d’aménagement dans a ville de Cotonou le samedi 11 janvier 2020. Ce lundi, il a dévoilé les sentiments qui l’animent après cette sortie à la découverte des réalités du terrain.

Patrice Talon exprime sa joie d’avoir constaté que les chantiers ouverts avancent à grand pas et l’aménagement de la ville suit son cours. « D’ici quelques mois, les populations vont se rendre compte de la transformation de leur cadre de vie grâce à ces différents projets d’aménagement », se félicite le premier citoyen béninois. Au-delà de l’aménagement de la vitrine économique du pays, le but de la descente du chef de l’Etat sur le terrain est de constater le respect de ses consignes.

Patrice Talon est allé s’assurer que les instructions données au préfet du Littoral sont bien mises en oeuvre. Il fait savoir que c’est « soucieux des difficultés de mobilité et d’accès à certains quartiers de la ville de Cotonou, et dans le but de rendre le cadre de vie de mes compatriotes sain, j’avais instruit le Préfet du Littoral aux fins de faire libérer certaines artères de la ville transformées en parking, en garage ou en des lieux où sont exercées des activités économiques par certains de mes concitoyens ». Le chef de l’Etat déclare que l’expérience valait la peine d’être faite au regard du constat fait sur le terrain.