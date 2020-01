Bénin: Oswald Homéky au sujet de Jean-Marc Adjovi-Boco

Le ministre des sports, Oswald Homéky et son tout nouveau conseiller technique, Jean-Marc Adjovi-Boco étaient en conférence de presse dans l’après-midi de ce vendredi 24 janvier. Le principal point de leur sortie médiatique reste le contenu du contrat qui lie l’ancien capitaine des Ecureuils à l’Etat béninois.

Les deux partenaires sont désormais ensemble, pas pour les beaux yeux des Béninois. Il y a des objectifs précis à atteindre. Le ministre des sports, Osawald Homéky, devant les hommes des médias, a révélé la nature de l’accord liant ce Béninois de la diaspora à son pays d’origine. « Il a marqué son accord et accompagnera le gouvernement à travers le ministère des sports dans la mise en œuvre des projets structurants d’une part, et pour la recherche des partenaires compte tenu de son carnet d’adresses, d’autre part », a fait savoir le ministre.

En clair, précisera l’autorité ministérielle, Jean-Marc Adjovi-Boco est là pour aider le ministère et le gouvernement à concrétiser certains projets phares dans le domaine sportif. Le patron du centre de formation Diambars va contribuer la pérennisation des efforts consentis jusque-là. Le ministre a saisi l’occasion pour annoncer l’institutionnalisation de certains projets afin de « franchir un autre cap ».

Adjovi-Boco disponible

Prenant la parole à son tour, Jean-Marc Adjovi-Boco a laissé entendre: « c’est une fierté pour moi d’être ici. J’ai été capitaine de l’équipe nationale, je m’étais donné ; et je me sens plus concerné aujourd’hui ». Ce qui voudra témoigner tout son engagement aux côtés du ministre à jouer sa partition afin de mieux révéler les talents sportifs béninois. Le sport béninois a donc de beaux jours devant lui, pourrait-on dire au regard des ambitions affichées de part et d’autre.