Bénin : on en sait un peu plus sur la présence de Séverin Quenum à la Haye

Le ministre béninois de la justice, Séverin Maxime Quenum, était, ce mardi 28 janvier 2020, dans les locaux de la cour pénale internationale à la Haye. Contrairement à ce que bon nombre de béninois croient, le garde des sceaux a effectué une visite de courtoisie au Président de cette institution Internationale, Chile Eboe-Osuji, et à la Procureure Fatou Bensouda.

Le garde des sceaux, Séverin Maxime Quenum, était au cabinet de Fatou Bensouda ce mardi 28 janvier 2020. Rien n’a filtré du tête-à-tête qu’ils ont eu. Seulement, il se susurre que c’est pour des dossiers judiciaires relatifs aux violences post électorales de 2019 que le ministre de la justice a effectué ce déplacement des Pays-Bas. Il n’en est rien. Selon une source proche du ministère, le Ministre de la Justice et de la Législations, Séverin Maxime QUENUM, accompagné d’une délégation, est allé rendre une visite de courtoisie au Président de la Cour Pénale Internationale, Chile Eboe-Osuji, à la Procureure Fatou Bensouda et au Greffier Peter Lewis.

Selon la même source, cette visite de courtoisie fait suite aux travaux de la dernière Conférence préparatoire de la Conférence diplomatique à Ljubljana (Slovénie) pour l’adoption de la Convention pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, tenus à La Haye du 27 au 29 janvier 2020. Le Bénin était présent à cette conférence à travers le garde des sceaux, Maxime Quenum, et une délégation composée du Directeur adjoint de Cabinet, M. Timothée YABIT, et du magistrat Michel ADJAKA. Au terme des travaux, la délégation a rendu, ce mardi 28 janvier 2020, une visite de courtoisie au siège de la Cour Pénale Internationale (CPI) où elle a été accueillie par son Président, Chile Eboe-Osuji, la Procureure Fatou Bensouda et le Greffier Peter Lewis. Le Ministre de la Justice et de la Législation a profité de l’occasion pour avoir avec eux des échanges portant sur des sujets d’intérêt commun susceptibles de permettre d’affermir l’excellente coopération entre le Bénin et la Haute Juridiction.