Bénin-Occupation illégale d’espaces publics: trois personnes mises aux arrêts

Dans son projet d’assainir les grandes villes du Bénin, le gouvernement a procédé à la libération des espaces publics. Mais force est de constater qu’après cette opération, plusieurs citoyens se sont à nouveau installés sur les lieux. Toute chose qui a amené les autorités à procéder à leur arrestation.

Ils sont actuellement trois personnes arrêtées par les forces de l’ordre pour occupation illégale et anarchique d’espaces publics. Selon Frissons radio, ces dernières vont être présentées au procureur du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, dans la matinée du jeudi 30 janvier 2020. Parmi les trois personnes mises en cause dans cette affaire, deux individus ont été interpellés dans le 13è arrondissement et un dans le 8è.

Faut-il le préciser, ces arrestations ne sont pas les toutes premières dans cette campagne de libération des espaces publics. En effet, la semaine dernière, d’autres personnes avaient été également mises aux arrêts avant d’être relâchées. Il s’agit de ceux qui ont été dégagés des trottoirs ou de la berge lagunaire.

Des mesures pour empêcher toute réinstallation

Après avoir procédé à la libération de la berge lagunaire, des policiers et militaires ont été déployés le long de la lagune de Cotonou. L’objectif visé est d’empêcher les récidives.