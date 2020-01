Bénin: nouvelle vague de démissions au sein de l’USL

Send an email

Follow on Twitter

Le Bloc Républicain (BR) a reçu de nouvelles adhésions ce samedi 25 janvier 2020. Il s’agit des désormais ex-militants et militantes de l’Union Sociale Libérale (USL) de la commune de Lalo qui ont décidé de quitter la formation politique dont Sébastien Ajavon est le président d’honneur.

La saignée continue au sein de l’USL. A travers un meeting tenu ce samedi, des militants et militantes du parti de Sébastien Ajavon de la commune de Lalo, ont décidé de rejoindre le parti Bloc Républicain dirigé par le ministre Abdoulaye Bio Tchané.

Selon le porte-parole des démissionnaires, cette décision de rejoindre la mouvance à travers le Bloc Républicain est un acte de discernement posé après un diagnostic pertinent. « Notre adhésion ce jour aux idéaux du Bloc Républicain ne saurait être perçue comme un scandale. Elle devrait plutôt être appréhendée comme un acte de grand discernement et de lucidité politique des ex militants USL de Lalo organisés à travers les 268 cellules », a déclaré Maurice Houinou.

Le leadership d’Abdoulaye Bio Tchané salué

Les nouveaux adhérents du Bloc Républicain par la voix de leur porte-parole ont salué les efforts fournis par certaines personnalités de ce parti afin de l’imposer davantage sur l’échiquier politique. Maurice Houinou a fait une mention spéciale au Secrétaire Exécutif National du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané dont il a reconnu et salué le leadership. Il a aussi salué les efforts de Samou Seidou Adambi qui se bat également pour que le Bloc Républicain s’offre le plus grand nombre de militants en cette veille des élections communales et municipales.