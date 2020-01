Bénin – Nouveau calendrier des éliminatoires Can 2021: Michel Dussuyer exprime ses inquiétudes

Michel Dussuyer, sélectionneur national des Écureuils, revenu au Bénin en août 2018, s’est exprimé sur les prochains matchs de ses poulains. Pour le technicien français, les modifications intervenues dans le calendrier des éliminatoires de la Can 2021, nécessiteront une réadaptation des joueurs, car « Ce changement modifie beaucoup de choses ».

La CAN 2021 se jouera en Janvier, au Cameroun, contrairement à la précédente édition où elle s’est tenue en été, entre juin et juillet. Pour ce qui est de la date de la compétition, elle est fixée du 9 janvier au 6 février 2021. Un changement de calendrier qui s’est également étendu sur la phase des éliminatoires. Pour le sélectionneur Michel Dussuyer, » Il faut s’adapter forcément parce que ce changement modifie beaucoup de choses par rapport au rendez-vous du mois de mars. », a rapporté La Nation. Selon le Français, un seul match avait été programmé, mais « Il va falloir se préparer pour une double confrontation contre le Lesotho en mars. Du point de vue organisationnel, c’est un peu plus dur. Il va falloir qu’on soit réactif et qu’on s’organise très vite afin de faire face à ces échéances. »

Si sur le plan technique, le sexagénaire prend déjà ses dispositions, il lance également un appel aux autorités en charge du sports pour mettre la sélection dans de bonnes conditions. « Il va falloir travailler autour de l’état de la pelouse du stade Charles de Gaulle de Porto- Novo, de l’éclairage, du transport aérien pour rallier Lesotho dans de meilleures conditions. Le temps est relativement trop court et il va falloir tenir compte de tous ces paramètres. Nous avons deux matchs essentiels et pour nous, c’est important de bien les négocier. », a déclaré Michel Dussuyer, dont le vœu est « D’avoir une continuité avec l’équipe nationale afin d’être régulier à toutes les compétitions ».

Nouvelle programmation des rencontres des éliminatoires de la CAN 2021

●23-31 Mars 2020 : J3 et J4 éliminatoires CAN 2021