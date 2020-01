Bénin: Nourénou Atchadé n’est plus porte-parole des Fcbe

L’ex-député Nourénou Atchadé n’est plus le porte-parole des Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe). La nouvelle distillée au sortir de la réunion de réconciliation tenue au domicile de Boni Yayi les 8 et 9 janvier est enfin confirmée par Laurent de-Laure Faton sur l’émission 100% Bénin, ce 13 janvier 2020.

En attendant un congrès pour réorganiser les instances du parti de Boni Yayi, c’est le bureau de Paul Hounkpè qui est officiellement reconnu par l’administration. Dans le nouvel organigramme, celui qui a permis l’obtention du récépissé, il n’y a plus de porte-parole. Nourénou Atchadé qui officiait es-qualité ne sera plus dans cette fonction, le temps que va durer le bureau de Hounkpè. Le secrétaire à l’économie numérique du parti fait donc savoir que le député est, au sein du nouveau bureau, secrétaire à la communication. Il note que ce poste de porte-parole n’existe plus dans le bureau exécutif.

Il faut rappeler qu’au moment fort de la crise, Paul Hounkpè avait dénié ce droit à son camarade de lutte, Nourénou Atchadé. Celui-ci, dans sa riposte, a fait savoir que c’est le congrès de Parakou qui l’a élu porte-parole et que c’est un autre congrès qui pourra le démettre et non un communiqué diffusé. Le flou artistique était entretenu jusqu’au retour de Boni Yayi au pays. Désormais chacun est situé mais la question qui se pose est de savoir le rôle que va jouer le chargé de la communication si entre temps on ne dispose pas d’un porte-parole.