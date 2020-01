Bénin: Nikanor dévoile le clip tant attendu de son single « Yinkotché » (vidéo)

Le chanteur béninois Nikanor a lancé ce mercredi 15 janvier 2020 le clip de son single Yinkotché lancé fin novembre 2019.

Annoncé depuis quelques jours, le clip « Yinkotché » (mon nom Ndlr) de Nikanor est enfin disponible. Prévu pour 12 heures, c’est finalement à 12h 45 minutes que l’interprète du titre à succès « dans tes yeux » a lancé la publication de l’avant première du clip sur ses différentes plateformes. Il s’agit d’un clip qui exhibe la culture béninoise dans une musique moderne d’inspiration traditionnelle. A en croire la vidéo, en plus de se confier à Dieu, Nikanor persévère dans la promotion des personnes albinos comme ce fut le cas dans le clip « dans tes yeux ». Le constat est visible, une partie du clip a été tournée avec des femmes albinos. Il n’est plus à démontrer que l’artiste s’est définitivement engagé pour la défense et l’intégration des albinos.

La longue attente des fans

En attente du clip tant attendu de l’année, les fans du chanteur Nikanor ont exprimé leur impatience. ​ »super impatient; ​je suis trop pressée pour la vidéo; ​tout près n’est plus loin 3 min encore; hee sa traîne je suis impatiente; vous êtes tous ici on dirait c’est résultats de bac; on dirait j’attends résultat d’examen; ​le temps ralenti on dirait; ​Eehhh les minutes aussi bougent pas… » ont entre autre laissé en commentaire de l’avant-première les fans de l’artiste.