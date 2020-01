Bénin-Nigéria: Talon semble minimiser les conséquences de la fermeture des frontières, selon Benoit Illassa

Dans un post sur sa page Facebook, l’ancien ambassadeur, Benoit Illassa a donné son avis sur le discours sur l’Etat de la nation prononcé le 27 décembre 2019 par le président Patrice Talon. Selon lui, le chef de l’Etat n’a pas donné trop de crédit à la situation frontalière avec le Nigéria.

Le Vendredi 27 décembre 2019, le chef de l’Etat, le président Patrice Talon a délivré devant la représentation nationale, son discours sur l’état de la nation. Dans ledit discours, il a fait allusion à la situation frontalière qui prévaut entre le pays et le grand géant de l’Est. Mais dans un post publié sur son canal favori, Benoît Illassa, juriste, blogueur et ancien ambassadeur du Bénin près l’organisation internationale de la francophonie a estimé que le chef de l’Etat béninois dans son message semble ne pas mesurer la portée des effets de cette fermeture sur les populations béninoises. « Rien de concret non plus sur l’ouverture de nos frontières avec le grand voisin de l’Est. Bomber le torse sur cette question stratégique est méconnaître les souffrances de nos populations » écrit-il dans son post de décryptage du discours du chef de l’Etat.

Pour rappel, dans son discours sur l’état de la nation, Patrice Talon en évoquant la situation au niveau des frontières nigérianes avec le Bénin affirmait que cette fermeture qui date depuis le mois d’Août 2019 est une source de préoccupations. « Le Gouvernement ne ménage aucun effort, ni en direction des autorités nigérianes, ni en direction des organismes sous-régionaux, pour un retour à la normale. Les efforts de transformation structurelle de notre économie commencent à produire leurs effets. Désormais, nous savons donc mieux résister aux chocs de cette nature et nous continuerons à renforcer cet acquis. C’est le sens de l’action que mène inlassablement mon Gouvernement depuis avril 2016 et qui s’est poursuivie tout au long de l’année qui s’achève », avait-il indiqué.