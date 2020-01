Bénin: voici ce qui est retrouvé chez le général Faleti suite à une perquisition

Le meneur de la fronde dans la Commune de Savè, le général autoproclamé Faleti a été arrêté dans la matinée de ce jeudi 23 Janvier 2020. Une perquisition de son domicile a permis aux éléments des forces de l’ordre de découvrir des gris gris, des amulettes et une importante somme d’argent.

Après son arrestation ce jeudi 23 Janvier 2020, le domicile du général autoproclamé Faléti a été perquisitionné par les éléments des forces de l’ordre. Selon l’information relayée par « Frisson Radio » , la fouille du domicile du meneur des affrontements entre population de Savè et force de l’ordre a permis de mettre la main sur une importante quantité de gris gris et autres amulettes et sur une importante somme d’argent. Arrêté dans un hôtel de la cité des Kobourou, le général Faléti est transféré à la brigade criminelle de Cotonou où il séjourné depuis hier en attendant la procédure judiciaire en son encontre devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, selon quelques indiscrétions.

Faut-il le rappeler, le général Faléti est le chef de la bande insurrectionnelle de la commune de Savè. Il serait le cerveau des violences électorales dans cette Commune lors des dernières élections législatives et le meneur des affrontements sanglants entre population et forces de l’ordre. Recherché depuis le dernier heurt à Savè, il s’est dissipé dans la nature avant d’être interpellé par les forces de l’ordre à Parakou; une commune située à quelques kilomètres de Savè. Précisons qu’avant le général Faleti, plusieurs autres jeunes, présumés manifestants sont entre les mains des autorités judiciaires.