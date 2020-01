Bénin: Maïk, le faiseur de star, fait des confidences sur sa relation avec la chanteuse Sessimè

Send an email

Il s’appelle Maïk, le papa des faiseurs de star et est un professionnel très avéré du showbiz béninois et international. Dans le showbiz depuis bientôt 15 ans, il a dans une interview à Odette Savi, fait des confidences sur sa relation avec Sessimè.

Poulain du manager béninois Auguste Amoussou, Maïk est le manager de la chanteuse Sessimè. Interrogé sur sa relation avec Sessimè dévoilée par une vidéo dans laquelle l’artiste chanteuse Sessimè lui faisait pleins de Bisous, il répond: « cette relation est très solide! Et purement professionnelle. Ma Fana Fana Sexy Girl, je l’aime beaucoup et je suis vraiment fier d’elle. Elle est tout pour moi et moi son Papa je serai toujours à ses côtés. Je lui dis merci au passage pour la confiance. Sessimé c’est la meilleure!!! ».

Selon Maïk , à part le showbiz, il s’intéresse aux médias. Trois conditions sont à remplir pour qu’il coache un artiste: « Talent + Ecoute + Travail ». Son souhait est que le showbiz béninois soit structuré afin que les acteurs qui y travaillent réellement puisse en jouir.