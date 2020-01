Bénin-Lutte contre la piraterie: le port autonome de Cotonou prend 10 mesures de protection

Send an email

Pour lutter efficacement contre les actes de piraterie, la Direction générale du Port Autonome de Cotonou (PAC) a pris des mesures qui permettront de protéger les navires en escale au Bénin. C’est à travers une note circulaire signée du directeur général, Joris Thys, et publiée ce mardi 21 janvier 2020 que l’annonce a été faite.

Le Port autonome de Cotonou ne veut visiblement plus être confronté à des actes de piraterie. Pour cela, la Direction générale informe tous les acteurs portuaires que dix (10) mesures sont prises pour renforcer la protection des navires. Selon la note, ces mesures prévoient essentiellement que chaque navire doit avoir obligatoirement un agent maritime, l’attribution de poste d’attente pour tout navire en fonction des disponibilités et l’embarquement de la garde armée obligatoire et sans frais pour tout navire devant séjourner au mouillage en rade de Cotonou.

Voici ci-dessous l’intégralité de la note circulaire