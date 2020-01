Bénin: Louis Vlavonou reçoit les vœux des cadres civils et militaires du parlement

La deuxième personnalité de l’Etat, le président Louis Vlavonou a reçu ce mercredi 1er Janvier 2020, les vœux des cadres civils et militaires de l’assemblée nationale. .

Les cadres civils et militaires du parlement soutenus par la fanfare de la section musique de l’assemblée nationale sont allés formuler ce mercredi 1er Janvier 2020 au président Louis Vlavonou et à sa famille les vœux de nouvel an. Dans son message, le chef de la délégation, le directeur de cabinet de l’assemblée nationale, Mathieu Ahouansou a remis sous la protection de l’éternel des armées, la première personnalité du palais des gouverneurs. Pour lui, l’année 2019 est une année charnière qu’on peut citer au Bénin au même rang que les années 1960 en raison de l’important événement qui s’est produit à l’Assemblée nationale avec la modification de la Constitution de Février 1990 sous le leadership du président Louis Vlavonou.

Dans sa réponse, le président de l’assemblée nationale a rendu grâce à Dieu pour l’honneur qu’il lui a fait en le plaçant à la tête de la deuxième institution du pays. « C’est la première fois de ma vie que je vis cette ambiance du 1er janvier où la fanfare militaire accompagnée des cadres de l’Assemblée nationale vient me souhaiter les vœux de bonne et heureuse année. Pour moi, c’est providentiel, c’est une pure grâce. Ce n’est pas par mérite. Je rends grâce à Dieu. » a-t-il fait savoir. Le président Louis Vlavonou a prononcé ensuite ses mots de gratitudes. « Je vous remercie pour avoir pris cette initiative. Je rends grâce à ma chère épouse qui m’accompagne dans cette noble et exaltante mission. Je voudrais remercier tous mes amis. Je n’ai pas d’ennemis. Je remercie tout le monde pour cet accompagnement qui n’a qu’un seul but : la lutte pour le développement du Bénin. Je voudrais vous exhorter à continuer de prier pour moi pour que cette mission qui m’a été confiée soit couronnée de succès, pour qu’on puisse dire qu’on a révélé au monde un Bénin nouveau. » a-t-il affirmé.