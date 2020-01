Bénin: l’organisateur général de l’Udbn, Guy Wokou, claque les portes du parti

Send an email

L’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) a enregistré une démission ce jour. A travers une correspondance adressée à la présidente du parti, Claudine Prudencio, Dr Guy Wokou a claqué la porte de l’UDBN.

L’UDBN n’échappe pas à la vague de démissions qui frappe depuis quelques semaines les partis politiques. Guy Wokou, Organisateur Général et membre actif de l’UDBN a démissionné ce jour. « Pour convenances personnelles, je ne me sens plus en mesure de continuer ma lutte politique au sein de votre parti politique Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) », a-t-il fait savoir à Claudine Prudencio.

Par conséquent, il invite la présidente du parti à prendre des dispositions nécessaires pour procéder à son remplacement. Pour le moment, la nouvelle destination de Guy Wokou n’est pas encore connue.