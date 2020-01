Bénin: liste des retenus pour le programme spécial d’enseignement de la langue anglaise à l’Enam

Send an email

Le programme spécial d’enseignement de la langue anglaise à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (Enam) est dans sa phase active. Après l’étude des dossiers enregistrés, la liste des enseignants retenus pour intervenir dans ledit programme est rendue disponible le vendredi 03 janvier 2020.

Ils sont au total 35 enseignants dont les dossiers ont été pris en compte par le conseil pédagogique de l’École nationale d’administration et de magistrature (Enam) pour intervenir dans le programme spécial d’enseignement de la langue anglaise dans cette École de l’université d’Abomey-Calavi. Selon la note du Directeur-Adjoint, Chargé des études et stages, Dr Prudent Soglohoun, l’affectation des cours sera communiquée après le test de niveau et la constitution des groupes pédagogiques.

Liste des enseignants retenus

1. ABADAME Marcellin

2. AFFAGNON Raoufou

3. AGUEH François Dorothée

4. AHOSSOUGBE Cossi Franck Jérôme

5. AHOUANGANSI Sènankpon Raoul

6. AMOUSSOU Franck

7. ATACOLODJOU Euphrasie

8. ATIHOU Ifè Paul

9. CHEOU Jean Olivier

10. DAHOUE François

11. DATONDJI André Cocou

12. DOVONOU Jérémie

13. EZIN Ohôô Emmanuel

14. FANOU Charlemagne

15. GNANHOUÉ Marcellin

16. GUEZOHOUEZON Moustafa

17. HINDEME Ulrich Orlando Sèna

18. HOUESSOU Akimoan Paul-Marie

19. HOUNDJO Théophile

20. HOUNYETIN Claude

21. IMOROU Nassourou

22. KAKPO Marcel

23. KILAHOUNKO Paul

24. KOTTIN Assogba Evariste

25. KPOHOUE Ferdinand

26. LANMANTCHION Dossou Flavien

27. LAURIANO Abudul Kadiri

28. MENSAH Alfred

29. NOUDEVIWA Clotilde épse DEDJI

30. SAKPOLIBA Goudjinou Innocent

31. TCHAGNONHOU Dèkandé Sylvestre

32. TCHIBOZO LAINE Ida Marie Josephine

33. TONOUEWA Emile

34. TOWA-SELLO Kossi Joiny

35. YOKOSSI Tchokpa Daniel

Signalons que le démarrage des cours est prévu le vendredi 17 janvier prochain. Ainsi, il est demandé aux enseignants sélectionnés de prendre part à la session d’animation pédagogique qui se déroulera à l’Enam les lundi 13 et mardi 14 janvier 2020 de 9 h à 16 h afin de mieux comprendre le programme.