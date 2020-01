Bénin: l’impact nocif des hydrocarbures sur les poissons du lac Nokoué

Le transport des hydrocarbures sur le lac Nokoué produit des effets nocifs sur les poissons. Selon une étude faite par des chercheurs, les eaux de ce lac sont de qualité physico-chimique douteuse pour la vie des espèces présentes.

Les poissons du lac Nokoué sont exposés à la pollution du fait du transport des hydrocarbures sur ce plan d’eau. Selon une étude réalisée par des chercheurs dont les résultats sont publiés par le quotidien « Fraternité » dans sa parution de ce jeudi 23 Janvier 2020, le « transport des hydrocarbures sur le lac Nokoué a révélé que l’eau de ce lac est de qualité physico-chimique douteuse pour la vie des espèces présentes« . Ainsi, selon le résultat de cette enquête, les espèces de poissons Tilapia du lac Nokoué sont exposées à la pollution par les HAP pétrogéniques. Cette contamination est révélée par l’accumulation des polluants dans la chair des poissons échantillonnés. Il y a donc une forte corrélation entre les composantes physico-chimiques de l’eau et les HAP pétrogéniques présents dans l’eau » selon le rapport publié par notre source. C’est un secret de polichinelle en effet, que le plus grand trafic de produits pétroliers se réalise notamment sur les eaux du lac Nokoué. L’étude a été publiée dans European Scientific Journal Vol.15, No.36, une revue à accès libre et à comité de lecture créée en 2010. Ont contribué à ladite étude des chercheurs du Laboratoire d’Hydrologie Appliquée (LHA), du Laboratoire de Zoologie de la Faculté des Sciences et Techniques et du Laboratoire d’Ethnopharmacologie et de Santé Animale, respectivement de l’Institut National de l’Eau, de la Faculté des Sciences et Techniques et de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi.

Pour aboutir à cet résultat, les chercheurs dans leur approche ont fait des prélèvements à plusieurs endroits du lac Nokoué . Selon Dr Flavien Dovonou, Maître-Assistant des Universités, cette étude a révélé que » les résultats issus des analyses physico-chimiques et toxicologiques des eaux et des poissons du lac Nokoué ont permis de constater que les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques retrouvés dans le lac influencent sensiblement la qualité des poissons et que les valeurs limites sont dépassées pour certains paramètres« . Mais le lac Nokoué n’est pas que pollué par les résidus d’hydrocarbures, ses riverains contribuent à sa pollution en y déversant des déchets ménagers. La défécation, les piles usagées et autres actes de pollution sont le quotidien de ce cours d’eau. Une situation qui doit interpeller des gouvernants afin qu’ils prennent des mesures hardies afin de procéder à la dépollution du lac; il s’agit là d’une question de santé publique.