Bénin: licenciement collectif des travailleurs de Soleil FM

Après la fermeture de la radio Soleil FM par la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication (Haac), le promoteur de la radio, Sébastien Ajavon, a pris la décision de mettre la clé sous le paillasson. Les travailleurs sont soumis à un licenciement collectif par ces temps de crise économique généralisée.

Les travailleurs de Soleil FM traversent des moments assez difficiles. Depuis quelques jours, le 17 décembre 2019 plus précisément, la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication (Haac) a fait fermé la station de radio Soleil Fm pour non renouvellement de sa licence. Les premiers responsables de la radio ont brandi des preuves de leurs démarches visant à renouveler le contrat les liant à l’institution. Le secrétaire général de la Haac avait même accusé réception de la demande de renouvellement et a félicité les responsables pour avoir introduit leur demande dans les délais requis.

Mais au dernier moment, la Haac a insisté que ce soit le promoteur, Sébastien Ajavon, en exil depuis près de trois ans, qui doit signer la demande. Ne pouvant rentrer au pays, il a donné procureur au directeur de la radio à l’effet de mener à bien les formalités. Malheureusement pour les auditeurs et travailleurs de la radio, la Haac a voulu voir l’exilé politique en personne apposer sa signature sur les documents. C’est dans cette atmosphère que la radio est fermée. Le promoteur, ne pouvant continuer par assumer ses obligations vis-à-vis de ses employés, a pris la décision de fermer les portes. Les travailleurs seront licenciés collectivement.

Ce serait, indubitablement, des points en moins pour le Bénin dans le prochain classement des Reporters sans frontières. Le Bénin étant déjà mal loti va dégringoler davantage. Surtout que des journalistes sont en prison et d’autres sous convocation.