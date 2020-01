Bénin: l’honorable Bagoudou appelle au pardon et à la réconciliation à Tchaourou

A la faveur d’une interview accordée la semaine écoulée à la station régionale de l’office de radio diffusion et télévision du Bénin (ORTB) de Parakou, l’élu de la 8ème circonscription électorale, l’honorable Adam Bagoudou conscient que le développement de sa Commune ne se fera que dans l’union, prône la tolérance entre fille et fils de Tchaourou.

Le développement de la Commune de Tchaourou ne se fera que dans un climat de paix. C’est fort de cette conviction que l’élu de la huitième circonscription électorale, l’honorable Adam Bagoudou invite à la tolérance et l’acceptation mutuelle les filles et fils de la Commune. Dans un entretien accordé à la station régionale de l’ORTB Parakou, le parlementaire estime que seul le pardon pourrait taire les divergences actuelles et réunir les enfants de la Commune autour de son développement. « …Nous avons besoin de pardonner , de se pardonner mutuellement, de pardonner nos écarts de langage, de pardonner nos actions.« a-t-il lancé à l’endroit de ses frères. C’est seulement grâce à ce pardon que l’oeuvre de la construction de la cité commune sera possible, précise-t-il. A le croire, l’année 2019 a été une année « éprouvante » ayant mis à mal la cohésion sociale dans certaines parties du pays dont la Commune de Tchaourou. Le député de Tchaourou souhaite voir tourner cette page sombre de 2019 afin que l’unité retrouvée puisse aider à la construction de leur commune.

L’élu de la 8è circonscription électorale justifie sa proximité avec le pouvoir du président Patrice Talon par le fait qu’il est attaché au développement de sa Commune et cette proximité indique-t-il, est nécessaire pour bénéficier des projets de développement pour Tchaourou. Comme un prophète annonçant la bonne nouvelle, l’honorable Adam Bagoudou laisse entendre que des projets de plus de 120 Milliards de FCFA sont actuellement en cours dans leur Commune. Pour accélérer la réalisation de ces projets, il a besoin d’être en harmonie avec le gouvernement du président Patrice Talon, a-t-il expliqué.