Bénin : l’exhortation de Patrice Talon aux forces de défense et de sécurité

A l’instar des Institutions de la République et des Corps diplomatiques accrédités au Bénin, les Forces de Défense et de Sécurité du Bénin ont présenté, ce jeudi 09 janvier 2020, leurs vœux de nouvel an au Chef de l’Etat, Patrice Talon. A cette occasion, le Président de la République les a exhortés à combattre certains fléaux dans leurs rangs.

«…Nous ne pourrons atteindre notre idéal de révéler le Bénin à la face du monde sans pouvoir compter sur le caractère républicain de nos forces militaires et paramilitaires…», a précisé le Président de la République, Patrice Talon dans sa réponse au message de vœux des Forces de défense et de sécurité. Prenant acte de l’engagement républicain renouvelé des hommes en uniformes, il les a exhortés à combattre résolument en leur sein le «laxisme» et la «corruption» afin de continuer à entretenir dans l’esprit des Béninois la noblesse attachée à leur corporation.

«Je suis convaincu que vous avez pris toute la mesure des attentes qui sont placées en vous et je ne doute point que vous saurez vous en montrer dignes. C’est ce que la République attend de vous. C’est ce que le devoir vous commande», a-t-il souligné. Par ailleurs, il a rassuré le Chef d’État-Major Général des Armées, le Contre Amiral Patrick Aho et ses pairs de l’accompagnement de son gouvernement pour mieux assurer la sécurité des Béninois et ainsi que celle des étrangers.