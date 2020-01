Bénin: les vœux de Sébastien Ajavon à l’orée de la nouvelle année 2020

Depuis la France où il s’est exilé depuis plus d’un an, Sébastien Ajavon pense à ses compatriotes béninois à l’orée de la nouvelle année 2020. Il a adressé ses meilleurs vœux aux Béninois à travers un message publié sur sa page Facebook.

Plus de détermination dans la défense des libertés, paix et prospérités. C’est ainsi qu’on peut résumer les vœux de l’homme d’affaires Sébastien Ajavon à l’endroit des Béninois. Comme on pouvait s’y attendre, il n’a pas manqué d’évoquer les moments sombres vécus par les Béninois en 2019. « L’année qui s’écoule aura été pour notre nation, une année pleine de troubles et de tensions. Individuellement, beaucoup d’entre nous ont souffert. Collectivement aussi, nous avons été éprouvés sans jamais pour autant renoncer au rêve d’un Bénin débarrassé des fléaux de l’exclusion, de l’injustice et surtout de la richesse pour un clan », a rappelé Sébastien Ajavon.

Pour l’année 2020, Sébastien Ajavon invite les Béninois à se montrer « assez forte pour défendre ses libertés et en conquérir de nouvelles ». « Je souhaite à chacun de vous, mes concitoyens, de connaitre la joie de vivre sans la peur, de surmonter les épreuves de la vie. Que 2020 apporte paix et prospérité à notre nation et à chaque famille », a-t-il conclu.