Bénin: les tarifs revus à la baisse au poste de péage de Biro

Send an email

Follow on Twitter

Au niveau du poste de péage de Biro dans la Commune de Nikki, les tarifs sont en baisse. Ce mercredi 22 janvier 2020, les usagers de la route Nikki-N’dali ont constaté avec gaieté, cette nouvelle mesure.

Bonne nouvelle pour les usagers de la route Nikki-N’dali. Désormais ils sont soumis au payement de 500 FCFA pour les véhicules poids léger, au lieu de 1000 FCFA qu’ils payaient depuis l’ouverture du poste de péage de Biro.

Selon le Secrétaire général de l’Unacob – Borgou et président du parc de Guèma, la baisse des tarifs à ce poste de péage fait suite à des doléances adressées aux autorités à divers niveau. Selon Daabaaru, la Ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou, native de Nikki a fortement contribué à la baisse de tarifs en défendant la cause des usagers auprès de ses collègues des Transport et de l’Economie.