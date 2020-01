Bénin: les FCBE réagissent à la vague de démissions enregistrée à Bantè

Send an email

La Coordination Communale du parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) de Bantè a réagi à la démission de son premier responsable Alphonse O. Djembou au profit du Bloc Républicain (BR). Dans un communiqué rendu public ce mardi 14 janvier 2020, le Secrétaire Exécutif Adjoint du Bureau de la Coordination a apporté des clarifications.

Alphonse O. Djembou a démissionné des FCBE pour rejoindre le BR. Mais cela ne met pas fin au fonctionnement du Bureau de la Coordination Communale FCBE de Bantè. Mieux, contrairement à l’information qui circule sur les réseaux sociaux, le communiqué précise qu’il ne s’agit pas d’une démission collective du bureau. « Je viens, par la présente, en ma qualité de Secrétaire Exécutif Adjoint du bureau, et ceci après concertation avec les autres membres du bureau, apporter un démenti formel à cette information…« , clarifie Codjo Akpin, Secrétaire Exécutif Adjoint de la Coordination communale FCBE Bantè.

Pour lui, il s’agit d’une manœuvre orchestrée pour « semer de trouble et de confusion dans le rang des membres très engagés et mobilisés au profit de la restauration des acquis démocratiques dans notre pays », a-t-il précisé. Codjo Akpin invite les militants à la sérénité et rassure des dispositions en cours pour procéder au remplacement des démissionnaires.