Bénin: les examens nationaux de Licence et Master étendus à un nouveau cycle de 3 ans

Les examens nationaux de Licence et de Master vont s’étendre à un nouveau cycle de 3 ans. Les Établissements privés d’enseignement supérieur (Épes) devront donc se préparer en conséquence pour faire participer leurs étudiants à ces examens pour les trois nouvelles années à venir.

Après les trois premières années d’expérimentation, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ne compte pas mettre fin de si tôt aux examens nationaux de Licence et Master. Selon la ministre Eléonore Yayi Ladékan, il est nécessaire de maintenir la réforme pour un nouveau cycle de trois ans. « Avec ce nouveau cycle de trois ans, les textes seront déjà établis et chacun saura ce qu’il a à faire », a-t-elle expliqué selon les propos rapportés par Matin Libre.

Cette annonce de la ministre vient renforcer la volonté de l’ancienne ministre Marie-Odile Attanasso qui avait aussi annoncé la poursuite des examens nationaux, dont l’objectif est l’assainissement du secteur de l’enseignement supérieur privé. Selon Éléonore Yayi Ladékan, 168 établissements privés sont identifiés au bout des trois années d’expérimentation. Mais au nombre de ces 168, environ une cinquantaine fonctionne rigoureusement selon les normes en vigueur.