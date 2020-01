Bénin: l’éléphant adulte en divagation a rejoint le subadulte dans la forêt classée de l’Alibori

L’un des deux pachyderme sortis du parc W et en divagation dans plusieurs localités des départements du Borgou et de l’Alibori a finalement rejoint son hub. Il s’agit du subadulte qui, après avoir séjourné dans la forêt classée de Ouénou-Bénou, située entre Bembèrèkè dans les villages de Saouré et Kossia, a finalement rejoint le subadulte dans la forêt classée de l’Alibori supérieur.

Deux éléphants mâles, un adulte et un subadulte, sortis du Parc W, sont en divagation dans plusieurs localités des départements du Borgou et de l’Alibori. L’alerte a été lancée par le Lieutenant-colonel Théophile Sinadouwinrou, Chef d’inspection forestière (CIF) du Borgou qui a invité les populations des zones concernées à la vigilance. L’un des deux pachyderme, l’adulte est désormais dans son hub dans la forêt classée de l’Alibori. Selon l’information publiée par l’agence Bénin presse, l’éléphant adulte en divagation a finalement rejoint son subadulte dans la forêt classée de l’Alibori supérieur dans la nuit du 22 au 23 janvier 2020. Ce pachyderme adulte après avoir séjourné dans la forêt classée de Ouénou-Bénou, située entre Bembèrèkè dans les villages de Saouré et Kossia, jusqu’au 07 janvier 2020, a atteint la rivière Alibori, plus au nord que le subadulte, ce jeudi 23 janvier 2020 vers 5 heures, a indiqué le CIF.