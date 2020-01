Bénin: le seul objectif pour 2020 serait la reconquête des libertés, selon Candide Azannaï

L’année 2019 a été blessante pour beaucoup de béninois et la nouvelle année 2020 doit être consacrée à la reconquête des libertés; tels sont les vœux émis par le président du parti Restaurer l’Espoir à l’endroit de ses militants et à l’endroit du peuple béninois.

Dans un message de vœux publié sur sa page Facebook, l’ancien ministre délégué près le président de la république chargé de la défense a dévoilé le combat qui doit être celui de tout béninois épris de liberté et des droits politiques. Après une introspection sur l’année 2019 qu’il qualifie de l’une des plus tristes depuis la chute du mur de Berlin, le ministre Candide Azannaï annonce les couleurs pour la nouvelle année. « Mon souhait est que 2020 soit une année qui permettra de reprendre du poil de la bête : le seul objectif étant la reconquête des libertés, le rétablissement de l’Etat de droit et la réhabilitation de la Démocratie. Il nous faudra renouer avec la cohésion nationale et la paix, seuls gages pour un développement durable et pour la réalisation des conditions pour le bien-être des citoyens et pour l’épanouissement de la Nation« a-t-il indiqué.

Pour que cet objectif soit atteint, le président du parti Restaurer l’Espoir exige la repentance des coupables car selon lui, il n’est pas possible de bâtir la réconciliation encore moins la paix sur l’amnésie décrétée par les fautifs. Il faudra leur repentance et celle de leurs commanditaires et surtout le pardon conséquent accordé à eux par la Nation toute entière. Pour le ministre Azannaï, les effets nocifs des actes de 2019 ont fait que beaucoup de béninois ont traversé cette période de fête dans la méditation. « J’ai pensé toute cette journée à vous tous. J’ai eu de longues méditations focalisées sur chacun d’entre vous qui êtes faibles, affaiblis et meurtris pour quelque motif que ce soit.

Je vous dis : Ne perdez ni courage, ni espoir. La vie par elle seule est au delà de tout et par dessus tout, consolatrice. » précise-t-il dans son post avant de souhaiter aux uns et aux autres ses vœux pour la nouvelle année.