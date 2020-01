Bénin: le Révérend Wilfried Zahui rectifie sa bourde sur Couclik Dj Sommet des Sommets

Pris à partie par les internautes, le Révérend Wilfried Zahui est revenu sur son post controversé à l’encontre du jeune vulcanisateur béninois Ambroise Agognon, alias « Couclik Dj Sommet des Sommets ». Dans un communiqué rendu public ce mercredi 22 janvier 2020, le Révérend a fait son mea culpa au peuple béninois en général et en particulier à « Couclik Dj Sommet des Sommets ».

D’hier mardi à ce mercredi 22 janvier 2020, les internautes béninois font de leur chou gras, les critiques du Révérend Wilfried Zahui portés sur la nouvelle star des réseaux sociaux « Couclik Dj Sommet des Sommets ». « Hum…Le monde est difficile ooh. Tu es fort dans vaurien, donne ta vie à Dieu »… « Jesus est la solution, il y a de l’espoir pour toi », avait lancé le Révérend Wilfried Zahui contre le jeune vulcanisateur béninois. Et il n’en fallait pas pour autant, pour susciter la colère des internautes béninois. Pour ses derniers, les propos du Révérend sont disproportionnés et déplacés.

Mis en cause et désormais au centre de l’indignation, le Révérend Wilfried Zahui est revenu sur sa déclaration. Il a présenté ses excuses au peuple béninois et à « Couclik Dj Sommet des Sommets » dans un communiqué publié ce mercredi 22 janvier 2020.

Un incident diplomatique…

« Le RÉVÉREND par ce communiqué présente les excuses au peuple béninois car c’est un peuple qu’il aime beaucoup, un peuple frère. Car la maladresse du service de communication de cette page a créé cet incident qui semble « un incident diplomatique ». Le Révérend Wilfried ZAHUI présente également ses excuses à tout ses ABONNÉS ÉLUS qui le suivent et leur dit merci pour le calme et leur maturité », peut-on lire dans le communiqué du Révérend Wilfried ZAHUI qui dit avoir un sens de respect pour l’homme et pour toute la nation béninoise. Il a également précisé que son ancien post était à caractère humoristique et ne s’inscrit pas dans l’idée de discréditer quelqu’un.

Dans la suite du communiqué, le Révérend Wilfried Zahui a invité ses abonnés et ses fidèles à garder leur calme et à ne répondre à aucun propos injurieux venant des frères béninois qui visiblement dit-il, n’ont pas bien compris le sens humoristique de son précédent post et le considèrent comme un dénigrement.