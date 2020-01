Bénin: le réseau des spécialistes de la beauté chez Louis Vlavonou

Send an email

Le réseau des spécialistes de la beauté était ce lundi 6 janvier 2020 au bureau du président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou. Plusieurs sujets étaient au cœur de leur discussion.

Conduite par Claudine Kotannou, le réseau est allé présenté, dans un premier temps, ses vœux de nouvel an au président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Il s’est agi pour Claudine Kotannou et sa suite après de présenter à la deuxième personnalité de l’Etat, le bilan des activités du réseau au cours de l’année 2019. Un bilan que Louis Vlavonou trouve élogieux et encourageant.

Le réseau, dans la perspective de mieux entreprendre l’année nouvelle, a soumis un certain nombre de projets qui requièrent l’accompagnement du parlement. Le numéro un du parlement béninois a rassuré la délégation de sa disponibilité à l’accompagner. Des lois seront adoptées pour faciliter les conditions de travail dudit réseau.