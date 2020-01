Bénin: le procureur d’Abomey au sujet des violences à Savè

La ville de Savè a renoué avec la violence depuis quelques jours. Une semaine environ a suffit pour que les affrontements entre populations et forces de défense et de sécurité atteignent leur paroxysme. Depuis les dernières élections législatives, Savè et régions se sont inscrits dans un registre de violence à plusieurs variables. Il faut être un véritable devin pour prédire la fin de l’état de siège qui y a cours depuis lors. Déjà, à en croire le procureur, plusieurs assaillants sont interpellés et gardés à vue. Ils vont déférer devant le juge pour répondre de leur forfait.