Bénin: le Président de la FBF accorde son indulgence aux arbitres sanctionnés

A travers une correspondance en date du 13 janvier 2020 et adressée au Président de la commission des arbitres, la Fédération Béninoise de Football a notifié la levée totale des sanctions à l’encontre des arbitres et assistants suspendus en 2019.

Le Président de la Fédération Béninoise de Football (FBF) est revenu sur sa décision prise en septembre 2019 pour corriger 11 arbitres qui ont été épinglés pour corruption. Dans une note qu’il a adressée au Président de la commission des arbitres et assistants, Mathurin de Chacus a décidé d’accorder son indulgence aux « hommes en noir » mis en cause.

« Le Président de la FBF, suite aux nombreuses demandes de clémence des arbitres précédemment sanctionnés conformément à la lettre citée en référence et après consultation des membres du comité exécutif de la FBF, a décidé de la levée des sanctions prononcées à l’encontre desdits arbitres et assistants dont les noms suivent: COMAKPOGNIN Modeste, VLAVONOU Jérôme, DEGNIKA Fadel, ADAKIDJE Mathias, SEÏDOU Mohamed, MEVOGNON Marcel, IDRISSOU Rachidi, LETCHO Zizka, DEMAHOU Roméo, ASSOHOTO Constantin et ASSOGBA Aristide.

Par ailleurs, le Président de la FBF, Mathurin de Chacus, a fait une mise en garde aux arbitres et assistants concernés. Il les invite à exécuter leur fonction dans les règles de l’art.« En toute état de cause, toute légèreté prochainement constatée sera sévèrement sanctionnée sans recours », a averti le responsable de la FBF qui invite le Président de la commission des arbitres à prendre les dispositions nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente levée de sanction.

Les arbitres COMAKPOGNIN Modeste, VLAVONOU Jérôme, DEGNIKA Fadel, avaient été suspendus pour deux (02) saisons. ADAKIDJE Mathias, SEÏDOU Mohamed, MEVOGNON Marcel, IDRISSOU Rachidi, eux, avaient été suspendus pour une saison alors que LETCHO Zizka, DEMAHOU Roméo, ASSOHOTO Constantin et ASSOGBA Aristide ont été suspendus pour une demi – saison.