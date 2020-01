Bénin: le personnel de la mairie de Tori-Bossito en grève

Send an email

Le personnel de la mairie de la Commune de Tori-Bossito est en mouvement d’humeur depuis ce Jeudi 2 janvier 2020. Il exige des responsables de la mairie, la satisfaction de leurs différentes revendications.

Un mouvement de protestation de 48 heures est lancé depuis ce jeudi 2 Janvier 2020 par le personnel de la mairie de Tori-Bossito. C’est leur manière de souhaiter aux autorités communales leurs vœux de nouvel an. Ainsi, depuis hier, ce personnel observe un mouvement de débrayage sans service minimum. Il exige la satisfaction sans condition de toutes leurs revendications. Une situation qui n’est pas sans conséquence sur les administrés qui ne demandent que de pouvoir se faire établir facilement des actes et pièces administratifs. Les manifestants déterminés n’entendent pas baisser la garde tant que leurs chefs hiérarchiques ne se penchent pas sur leurs exigences. En attendant un terrain d’entente entre les deux parties, c’est les administrés qui feront les frais de ce mouvement d’humeur d’autant plus que les grévistes entendent corser le mouvement les semaines à venir si rien n’est fait.