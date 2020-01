Bénin: « Le patriotisme n’est pas inné. Il s’enseigne et se fortifie » Sylvain Akindes

C’est un secret de polichinelle que la fibre patriotique n’est pas la chose la mieux partagée par les béninois. Si la politique est la gestion de la cité, elle semble avoir toute une autre définition au Bénin où l’escroquerie politique s’étend à tous les niveaux. Face à cette triste réalité, l’ancien ministre Sylvain Akindès circonscrit la ligne qu’il ne faut pas dépasser dans l’affairisme politique ambiant.

Face au triste spectacle qu’offrent les acteurs politiques béninois, Sylvain Akindes, ancien ministre de la république sous le général Mathieu Kérékou dans un post sur les réseaux sociaux fixe les limites où il ne faut pas étendre l’affairisme politique qui caractérise la gestion de la cité sous nos cieux. Selon lui, le patriotisme n’est pas inné, cela s’acquiert et se fortifie. Si au temps fort de la révolution marxiste léninisme sous le général Mathieu Kérékou les Béninois avaient développé une sorte de fibre patriotique, l’avènement du renouveau démocratique a semblé tuer en eux cette vertu qui a cédé place à l’intérêt particulier au détriment de l’intérêt général avec un commerce politique qui ne s’impose aucune borne. A en croire Sylvain Akindès, « il y a 3 domaines sur lesquels la camaraderie politique doit s’arrêter et la conscience d’un Intérêt National Supérieur à celui de tout parti politique ou tout homme politique et même à tout type d’ordre quelqu’il soit doit primer« . Ces trois domaines indique-t-il sont les suivants:

1- La défense et la sécurité nationale

2- Les droits et libertés fondamentales du citoyen

3- Les finances et le denier publics.

Ces 3 domaines qui conditionnent notre souveraineté et notre existence en tant qu’Etat démocratique sont, selon moi, hors du commerce politique; conclut-il.