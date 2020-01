Bénin: le parti DUD perd un membre influent dans le plateau d’Abomey

Le parti Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement (DUD) de Valentin Aditi Houdé, vient de perdre une figure politique majeure dans la 23ème circonscription électorale. L’annonce a été faite lors d’une sortie effectuée ce samedi 11 janvier 2020 à Abomey.

En cette veille des élections municipales et communales, où les partis se préparent activement pour avoir plusieurs sièges, le parti Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement (DUD) est confronté à un véritable casse-tête, surtout dans le plateau d’Abomey. Et pour cause, Blaise Salanon, personnalité politique très influente dans la 23ème circonscription électorale vient de quitter définitivement la formation politique dont Valentin Aditi Houdé est le Président.

Même si ce dernier n’a pas encore dévoilé son point chute, il est important de préciser que Salanon et ses partisans et sympathisants ont décidé d’apporter désormais leur soutien inconditionnel au chef de l’Etat en s’engageant à soutenir ses actions de développement.