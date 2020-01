Bénin: le P.E.R de Nathanaël Koty en ordre de bataille pour les communales de 2020

Le Parti pour l’Engagement et la Relève (P.E.R) s’active pour sa participation aux élections communales et municipales du 17 mai 2020. Ce samedi 25 janvier 2020, ce parti dont Nathanaël Koty est le président d’honneur tient une rencontre d’échanges et de formation avec ses délégués départementaux à son siège, à Atrokpocodji.

Les délégués du parti P.E.R bénéficient d’une formation sur différentes thématiques en rapport avec les prochaines joutes électorales. Ils sont principalement entretenus sur le code électoral et la nouvelle charte des partis politiques récemment adoptés par la 8ème législature et promulgués par le chef de l’État. Des communications sont aussi consacrées aux aspirations et le fondement du logo du P.E.R.

Pour rappel, le P.E.R fait partie de la dizaine de partis politiques ayant obtenu leurs récépissés définitifs d’enregistrement conformément à la nouvelle charte des partis politiques. Même si le parti n’a pas pu participer aux législatives d’avril 2019, il compte marquer sa présence aux prochaines élections.