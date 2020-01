Bénin: le mois de l’histoire des noirs célébré en février prochain

A l’instar des autres pays africains, le Bénin se prépare activement pour commémorer l’édition 2020 du « mois de l’histoire des Noirs ». Dans cette optique, la date de cette célébration a été dévoilée.

L’édition 2020 de la fête du « mois de l’histoire des Noirs » sera célébrée dans la commune d’Abomey-Calavi. Pour cela, la première autorité de cette localité informe la population que la date officielle retenue pour cette cérémonie est le 1er février prochain. « La cérémonie d’ouverture du Black History Month Africa se déroulera le 1er février 2020 sur le site du Débarcadère d’Abomey-Calavi à 10h 00 précises pour cette Commémoration internationale de notre histoire commune », indique le communiqué, portant lieu d’invitation, publié ce lundi 20 janvier 2020.

Le mois de l’histoire des Noirs ( Black History Month ou African American History Month) est une commémoration annuelle de l’histoire de la diaspora africaine inaugurée en 1976. Il est célébré en février aux États-Unis et au Canada (depuis 1995) et en octobre au Royaume-Uni (depuis 1987). Cette édition est la 29ème et le thème retenu sur le plan international par la Table Ronde du Mois de l’Histoire des Noirs est le suivant: « Ici et maintenant ».