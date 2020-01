Bénin: le ministre de la Santé alerte enfin sur le Coronavirus

Le ministre de la Santé Publique, Benjamin Hounkpatin était face à la presse ce lundi 27 janvier 2020. Au cours de cette sortie médiatique, le ministre s’est prononcé sur l’épidémie de pneumonie due au nouveau Coronavirus (2019-nCoV). Il a recommandé sept mesures à l’endroit de la population pour prévenir cette maladie qui sévit déjà dans d’autres pays.

Le ministre Benjamin Hounkpatin a enfin décidé de donner l’alerte sur le Coronavirus. L’apparition de cette maladie en Chine a déjà fait 56 décès à ce jour, avec 2014 cas confirmés. L’ampleur de la situation a poussé plusieurs pays africains à donner très tôt l’alerte et présenter des mesures de prévention. Après plusieurs jours de mutisme, le Bénin entre enfin dans la danse.

Selon le ministre de la Santé Publique aucun cas de Coronavirus n’est signalé au Bénin. « Je précise qu’aucun cas de la maladie n’a été signalé dans notre pays à ce jour et j’invite la population au calme, à la sérénité et à une totale collaboration avec les services de santé pour une gestion réussie de cette situation », a-t-il déclaré. Par la même occasion, le ministre a présenté les mesures préventives qui permettront de réduire le risque de contamination du Coronavirus.

Sept mesures pour réduire le risque de contamination

Pour réduire le risque de contamination de cette maladie qui se manifeste par la toux, la fièvre, des éternuements et l’essoufflement, le ministre de la Santé Publique recommande sept mesures principales de prévention. Il s’agit de :

1. Se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ou avec une solution à base d’alcool ;

2. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol;

3. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu’on tousse ou éternue ; puis jeter le masque ou mouchoir et se laver les mains;

4. Si l’on porte un masque facial, s’assurer de bien couvrir la bouche et le nez ; évitez de toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation, si c’est à usage unique, et se laver les mains aussitôt après;

5. Éviter tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires;

6. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l’équipage ; consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage ;

7. Dans les marchés d’animaux vivants, éviter tout contact direct non protégé avec des animaux vivants et les surfaces en contact avec des animaux, et bien cuire la viande avant de la consommer.

Par ailleurs, les personnes en provenance (notamment au cours des deux dernières semaines) d’un pays à risque et présentant l’un des signes du Coronavirus, sont invités à contacter le SAMU via les numéros +229 95361104 ou +229 95361102 pour une prise en charge. Le ministre a également précisé que des directives ont été adressées à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et à la communauté aéroportuaire pour renforcer les mesures de surveillance sanitaire au niveau des frontières.