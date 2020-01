Bénin: le message de condoléance du Bloc Républicain au député Barthélémy Kassa

Send an email

Dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 janvier 2020, le député de la 8 ème législature, Barthélémy Kassa, a perdu sa grand-mère. Face à cette situation que traverse l’élu de la 3ème circonscription électorale, ses camarades du parti Bloc Républicain lui ont adressé un message de soutien.

Le parti du « cheval gagnant » a tenu à réconforter l’Honorable Barthélémy Kassa qui est actuellement éploré. A travers un message publié, ce jeudi 23 janvier 2020, la formation politique dont il est membre du Bureau exécutif national lui a témoigné toute sa compassion. « C’est avec une vive émotion que nous avons été informés du décès de la grand-mère de l’Honorable Barthélémy Kassa, député à l’Assemblée nationale et membre du Bureau exécutif national du Bloc Républicain. En cette douloureuse circonstance, j’adresse à l’honorable Kassa mes sincères condoléances et à la famille éplorée, ma sympathie et mon réconfort », peut-on lire dans la note.

Ce message signé par le Secrétaire général national, Abdoulaye Bio Tchané, invite également chaque militante et militant du Bloc Républicain à témoigner sa solidarité au camarade éploré et à avoir une pieuse pensée pour la défunte.

Une deuxième dans la même journée

Le député Barthélémy Kassa n’est pas le seul membre de ce parti qui est éploré actuellement. Et tout comme ce dernier, celui de la 10 ème circonscription électorale, André Okounlola, traverse une période douloureuse des suites du décès de son jeune frère. Dans ce cadre, un message de soutien du parti BR lui a déjà été adressé un peu tôt dans la journée, avant le cas de l’Honorable Kassa.