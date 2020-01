Bénin: le gouvernement veut construire une route des couvents

La promotion de la culture béninoise est un sujet qui préoccupe de plus en plus le gouvernement. Dans cette optique, une construction de la route des couvents a été envisagée par les autorités afin de valoriser la culture.

Selon Frissons radio, la route des couvents dont le lancement est prévu pour le mois de janvier 2021, s’étendra sur cinq villes. Il s’agit de Grand Popo, Ouidah, Allada, Porto Novo et Kétou. Cette initiative permettra d’avoir des offres touristiques multiples et diversifiées. A en croire le directeur de l’Agence nationale de la promotion des patrimoines et du développement du tourisme, José Pliya, ce projet apportera un plus à l’économie béninoise de par le nombre de touristes qu’il va attirer.

Signalons qu’il est prévu l’installation de plusieurs divinités du culte vodoun au sein des villes bénéficiaires des infrastructures de ce projet.