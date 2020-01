Bénin: le fruit des échanges entre Talon et le Grand Maître de l’Ordre de Malte

La République du Bénin pourra compter sur l’accompagnement de l’Ordre de Malte dans les réformes, dans le secteur de la santé. C’est l’un des engagements pris par le Prince et Grand Maître de l’Ordre de Malte, son Altesse Eminentissime Giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto, lors de l’entretien qu’il a eu avec le numéro 1 béninois, Patrice Talon.

Le Président de la République, Monsieur Patrice TALON, a reçu en audience, dans la matinée de ce jeudi 23 janvier 2020, au Palais de la Marina, le Prince et Grand Maître de l’Ordre de Malte, son Altesse Eminentissime Giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto. Au cours de cet entretien, les deux hommes ont évoqué le riche partenariat entre le Bénin et l’Ordre de Malte, axé sur les questions humanitaires, la santé maternelle et infantile. Le Prince a assuré le Président Patrice TALON de la disponibilité de l’Ordre de Malte à accompagner le Bénin dans ses réformes dans le secteur de la santé pour « faire en sorte que l’hôpital soit un lieu d’accueil, de soins et de compassions ». Il souhaite, ensemble avec le Bénin, relever les défis qui sont ceux d’un pays qui veut développer encore plus son économie, mais aussi les capacités de sa population. Il reste convaincu que l’Ordre de Malte a, en commun avec le Bénin, les valeurs telles qu’offrir aux femmes le cadre idéal pour donner naissance à des enfants en bonne santé, avoir de bonnes études et créer un bon tissu social porteur de développement.

Son Altesse Eminentissime Giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto, Prince et Grand Maître de l’Ordre de Malte, a qualifié de fructueux ses échanges avec le Président Patrice Talon. Cette audience signe un nouveau tournant dans la coopération, vieille de 60 ans, entre le Bénin et l’Ordre de Malte. En séjour au Bénin depuis le mercredi 22 janvier 2020, le Prince et Grand Maître de l’Ordre de Malte se rendra à l’hôpital éponyme à Djougou pour évaluer la qualité des interventions de cette Institution sanitaire et l’impact de ses actions sur le quotidien des populations de cette localité. La visite de l’hôte du Chef de l’Etat béninois est la première d’une personnalité de ce rang de l’Ordre au Bénin. Elle fait suite à celle que le locataire du Palais de la Marina a effectuée à l’Ordre de Malte, le 18 mai 2018.