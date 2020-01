Bénin: le CSC du contrat de gestion de la SBEE installé

Ce mercredi 15 janvier 2020, le Ministre de l’Energie a présidé la cérémonie officielle d’installation du Comité de Suivi et de Contrôle (CSC) du Contrat de Gestion de la Société Béninoise de l’Energie Electrique (SBEE). Cette installation intervient quelques mois après la prise de service de la nouvelle équipe dirigeante de la Société.

Alain Hinkati, Président du Comité de Suivi et de Contrôle du Contrat de Gestion de la SBEE, est désormais installé dans ses fonction. Il se dit conscient de la taille de la mission confiée à son équipe à la tête du CSC. Pour lui, il est important pour le Gouvernement de s’assurer que le cahier de charges confié au Gestionnaire dans le cadre de la gestion déléguée soit bien exécuté. Et c’est d’ailleurs en cela que son équipe sera utile.

Pour le ministre de l’Energie, tout ce travail qui a été fait avec méthode et discernement conduit à la « transformation, non plus un essai, mais une détermination d’un Gouvernement qui veut changer les choses et particulièrement dans le secteur de l’énergie ». Il a souligné que les réformes engagées dans le secteur par le Gouvernement vise à asseoir une bonne gouvernance de la SBEE.