Bénin: le couple Soglo félicité pour ses actions en faveur de la « Résistance »

Le dimanche 12 janvier 2020, le parti Restaurer l’Espoir (RE) de l’ancien ministre Candide Azannaï a tenu son Conseil National à Cotonou. Dans le communiqué final, une motion de reconnaissance est spécialement adressée à l’ex-chef d’Etat Nicéphore Dieudonné Soglo et son épouse Rosine Vieyra Soglo pour leurs actions au sein de la « Résistance ».

Le parti RE reconnaît les mérites de Nicéphore Dieudonné Soglo et de l’ex-parlementaire Rosine Vieyra Soglo. Selon le communiqué final du Conseil National du parti RE, ces deux personnalités pèsent de leur poids depuis plusieurs mois pour le bon fonctionnement du mouvement « Résistance » mis en place pour protester contre les législatives exclusives et lutter pour la restauration des acquis démocratiques.

Ainsi pour le travail qu’il a abattu en faveur de la Résistance », le couple Soglo reçoit les félicitations du parti RE. « Motion de reconnaissance et de félicitation au Président Nicéphore D. SOGLO et à la Présidente Rosine VIEYRA SOGLO pour le travail extraordinaire abattu pour les performances et la continuation de la Résistance Nationale », peut-on lire dans le communiqué final du Conseil National.