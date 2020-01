Bénin: le Conseil National de l’Education installé ce mardi

Les membres du Conseil National de l’Education seront installés dans leurs fonctions, ce mardi 21 janvier 2020. La cérémonie d’installation est prévue pour se tenir au Palais des Congrès. Elle sera probablement présidée par le Chef de l’Etat, Patrice Talon.

Le Conseil National de l’Éducation (CNE) n’a pas échappé à la vague de réformes engagées dans le système éducatif. Selon le décret n°2018-395 du 29 août 2018, le CNE a pour mission de veiller au respect des grandes options éducatives de l’État, à la mise en œuvre de la loi portant orientation de l’Éducation nationale et à la coordination de tout le système éducatif en République du Bénin.

La mission du CNE s’étend sur le champ organique et thématique de compétence. Les questions touchées par ces deux thématiques sont définies par le décret n°2018-395 du 29 août 2018 en ses articles 4 et 5.

Article 4 : champ organique de compétence

Le champ organique de compétence du Conseil National de l’Éducation correspond au Système éducatif national. Au sens du présent décret, le système éducatif national, en abrégé SEN, recouvre, dans les secteurs public et privé :

– tous les ordres d’enseignement, de la maternelle au supérieur ;

– l’éducation non formelle ;

– l’éducation inclusive ;

– la recherche scientifique et l’innovation.

Article 5 : champ thématique de compétence

Le champ thématique de compétence du Conseil National de l’Éducation s’étend à toutes les questions touchant au système éducatif national. ll recouvre notamment :

– les politiques et stratégies ;

– l’accès à l’éducation pour tous et la gestion des flux ;

– les règles juridiques, normes techniques et standards applicables au système ;

– I’organisation et le fonctionnement du service public de l’éducation ;

– les relations entre l’État et les autres acteurs du système éducatif national ;

– l’articulation entre la formation, la recherche, l’emploi et le développement;

– les infrastructures ;

– le financement du secteur ;

– la gestion des ressources humaines ;

– I’approche qualité et l’évaluation du système.