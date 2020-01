Bénin: « Le Centre » prêt pour la réception de 27 nouvelles œuvres d’art

Send an email

Les responsables du « Centre » étaient face à la presse ce lundi 13 janvier 2020. L’objectif de cette sortie médiatique est de porter à la connaissance des hommes des médias les tenants et aboutissants des 27 nouvelles œuvres qui seront officiellement réceptionnées ce vendredi 17 janvier.

« Le Centre » est prêt pour accueillir les 17 nouvelles récades, 8 sabres et 2 objets de culte fon provenant de deux anciennes collections européennes. Acquises par le Collectif des Antiquaires de Saint-Germain-des-Prés lors d’une vente aux enchères à Nantes, ces œuvres seront confiées à « Le Centre » pour enrichir sa collection du Petit Musée de la Récade. Ce don du Collectif intervient dans une période où le Bénin affiche sa détermination à reprendre ses objets d’art exportés hors de ses frontières depuis plusieurs années.

Les œuvres qui seront réceptionnées ce vendredi par « Le Centre » sont issues de la collection d’Alfred Testard de Marans, chargé de la Direction du Service Administratif lors de l’organisation de l’Expédition du Dahomey en 1890 et de celle de l’Abbé Le Gardinier, alors curé à Sastot lors de cette mission. En prélude à la cérémonie officielle de réception des nouvelles œuvres, le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts s’est rendu à Lobozounkpa pour découvrir le travail qui est fait au « Centre » depuis sa création en 2015 pour la sauvegarde et la promotion des œuvres d’art.