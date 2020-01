Bénin: l’animateur Thanguy Agoi quitte définitivement l’émission « Actu Matin » de Canal3

A partir du lundi 13 janvier 2020, l’actuel animateur principal de l’émission Actu Matin de Canal 3 Bénin ne sera plus sur le plateau. Tanguy Agoi a annoncé son départ vendredi 10 janvier 2020 dans un message sur sa page Facebook.

Vendredi, Thanguy Agoi a dévoilé, via son compte Facebook, et à la surprise générale, qu’il quittait l’émission Actu Matin qu’il présentait tous les jour sur Canal3 Bénin. « Je ne suis plus depuis hier jeudi, le présentateur principal de votre matinale Actu matin sur Canal3 Bénin » a t-il annoncé sur sa page Facebook. Dans un long message, il a remercié ses fans de leur soutien pendant toute son aventure en tant qu’animateur principal de l’émission phare de ladite chaîne. « Merci à tous ceux qui m’ont soutenu, qui y ont cru et qui m’ont fait confiance pendant ces trois passionnantes, éprouvantes, exaltantes et très engagées années pour le service de l’information et de la liberté d’opinion. Un profond sentiment de gratitude à un homme formidable, Malick GOMINA, pour tout le soutien », a-t-il lancé à l’endroit de ses fans.

Dans sa publication largement commentée sur sa page Facebook, Thanguy Agoi a reconnu n’avoir pas pu soulever des montages. « Je n’ai certes pas pu soulever « ces montagnes » dont je rêvais au début de la tâche » dit-il avant d’expliquer: « il y a juste eu la marche, difficile, épineuse, ardue, mais courageuse, lucide et responsable. Je voudrais toutefois présenter toutes mes excuses à ceux que je n’ai pas pu satisfaire, à tous ceux que j’ai peut-être déçus, à ceux qui ont attendu mieux de moi et qui sont en droit de se plaindre, à ceux qui n’ont pas compris quelques fois (j’avoue que moi aussi, je ne comprends pas toutes les fois. Rires) ». A l’en croire, dans cette parenthèse de sa carrière se trouve également « un moment de plaisir quelconque, une once de satisfaction éventuelle ».

« Je ne quitte pas Canal 3 »

Toutefois, le journaliste et animateur béninois Thanguy Agoi qui sera remplacé par Christian Adandédji ne quitte pas définitivement Canal3 Bénin. Contacté par la rédaction de BENIN WEB TV, il a rassuré qu’il y reste pour l’aventure journalistique. Selon lui, ses fans pourront le suivre sur son émission « des Livres et des Lettres » ainsi que sur « Zone Franche » et bien d’autres émissions.