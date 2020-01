Send an email

Bénin: l’ancien ministre et député, Timothée Zannou, a cassé sa pipe ce samedi 04 Janvier

Timothée Zannou qui avait occupé le poste de ministre de la culture et de la communication du gouvernement Kérékou, a rendu l’âme ce samedi 04 janvier 2020 dans son village natal à Dangbo.

La maladie aura finalement raison de lui. L’ex secrétaire général du Prd et ancien député du même parti, Timothée Zannou, est décédé ce samedi 04 Janvier 2020 dans son village natal à Dangbo. Ministre de la culture et de la communication sous le régime du général Mathieu Kérékou, Timothée Zannou avait créé le Mouvement pour le réveil, la démocratie et le développement (MRDD).