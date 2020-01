Bénin: lancement du projet de construction de 35 marchés urbains et régionaux

Le Ministre du cadre de vie et du développement durable, José TONATO, a procédé, les 16 et 17 janvier 2020, aux remises des sites pour la construction des marchés de Parakou, Djougou et Natitingou.

Le Projet de construction de 35 marchés urbains et régionaux initié par gouvernement de la rupture entre dans sa phase active à Parakou, Djougou et à Natitingou. La remise des sites pour le démarrage des travaux a été effective les 16 et 17 janvier 2020. Durant les 15 mois qui constituent le délai d’exécution des travaux, le marché de Guéma à Parakou, le marché central de Djougou et celui de Natitingou seront reconstruits et bénéficieront de toutes les commodités dignes des marchés modernes. Au total, 4 milliards de francs CFA seront investis à Parakou, prenant en compte également une station de traitement de boues de vidange; 4 milliards à Djougou et 6 milliards à Natitingou.