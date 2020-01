Bénin: lancement de la construction du centre d’excellence de football du septentrion

Send an email

Le centre d’excellence de football du Nord-Bénin est désormais une réalité. Les travaux de construction dudit centre ont été lancés, ce samedi 25 janvier 2020, par Mathurin de Chacus, président de la fédération béninoise de football (Fbf).

La commune de N’dali va abriter un centre d’excellence de football. Les travaux ont démarré, ce samedi, sous les auspices du président de la fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus. L’infrastructure va permettre la détection et la formation des talents des communes du Nord-Bénin. L’objectif est d’assurer une relève de qualité afin que, plus jamais, l’équipe nationale ne manque de pilier pour la révélation du pays lors des compétitions régionales, continentales et internationales.

Le centre sera construit sur un domaine de 10 hectares. Deux terrains gazonnés y seront érigés afin de faciliter la pratique des jeux. Ils seront construits aux normes de la fédération internationale de football association (Fifa). D’un coût global de 1.500.000 dollars US, soit environ 890.000.000 FCFA, les travaux vont durer cinq mois.

Un plant en terre

Comme à l’accoutumée, dans la partie septentrionale du pays, après le lancement officiel des travaux, le président de la fédération béninoise de football a procédé à la mise en terre d’un plant afin d’immortaliser la cérémonie consacrant l’érection de l’ouvrage.