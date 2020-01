Bénin: l’alerte de l’OCRC sur une arnaque en préparation

Inscrit dans la lutte contre la cybercriminalité, l’office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) veille sur la toile pour traquer ceux qui font de l’escroquerie leur gagne-pain. Dans ce cadre, il attire l’attention de la population béninoise sur un cas d’arnaque actuellement en cours.

Le développement du numérique est une réalité au Bénin. Si cela constitue pour beaucoup de jeunes une opportunité pour s’ouvrir au monde et saisir des opportunités, c’est un boulevard ouvert pour des arnaqueurs qui rivalisent d’ingéniosités pour se faire de l’argent. Mais c’est sans compter avec l’OCRC qui veille désormais au grain. En effet, cet office spécialisé dans la répression de la cybercriminalité a alerté via un tweet du 13 janvier 2020 la population béninoise sur un cas d’arnaque en préparation. Il s’agit d’une pseudo formation en création de site internet organisée par une certaine structure dénommée « Web Hosting leader« .

Selon le communiqué relayé sur les réseaux sociaux par la pseudo structure, la formation se déroulerait du 29 février au 1er mars 2020 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou et serait conduite par des ingénieurs web du Canada et d’Haïti. Mais l’office central de répression de la cybercriminalité (OCRC), invite la population à la vigilance car indique-t-il il s’agit d’une arnaque.

Communiqué de web Hosting Leader:

Après la France 🇫🇷 et la Belgique 🇧🇪, les professionnels du web-marketing et web-masters du Canada 🇨🇦 et de Haïti 🇭🇹, seront également au Bénin 🇧🇯 pour le grand atelier de formation sur LES TECHNIQUES DE RÉUSSITE DU E-COMMERCE ET LA CRÉATION DE SITE WEB qui se tiendra du 29 février au 01 mars 2020 à l’hôtel Golden Tulip.

Oui ils seront chez vous au Bénin 🇧🇯 pour vous apprendre les techniques les plus secrètes pour exceller dans le e-commerce.

Devenez des professionnels du marketing en ligne grâce à cet atelier de formation internationale.